Вот и не всё: байопик о Майкле Джексоне ставит в тупик

Братья и сестры Майкла представлены как статисты. Мы не увидим, чтобы у него с ними были доверительные диалоги, ссоры или любые другие отношения. Они просто иногда есть в кадре, а потом их всё меньше и меньше. Может, в хронометраж решили поместить максимум музыкальных номеров, а может, семья просто постоянно била по рукам. Впрочем, и режиссер картины Антуан Фукуа никогда не был большим мастером. У него неровная фильмография, изобилующая слабыми картинами. Он всегда зависел от сценария, актеров, продюсеров. И лучше всего ему давался экшен. Фукуа чувствует драйв и умеет передать его очень эффектно. Он снял «Тренировочный день», «Стрелок» и «Великий уравнитель». Ему легко работается с Дензелом Вашингтоном и Марком Уолбергом, но он странная кандидатура для байопика о такой сложной личности, как Джексон.