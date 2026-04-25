Вот и не всё: байопик о Майкле Джексоне ставит в тупик

В мировом прокате стартовал биографический фильм о Майкле Джексоне «Майкл», в России картина выйдет 28 мая. Это интерпретация раннего периода жизни поп-короля, поданная с точки зрения его семьи. Главную роль исполнил племянник певца Джаафар Джексон, который полностью перевоплотился на экране, передав уникальную манеру танцевать и своеобразное поведение легендарного исполнителя на публике. Здесь воспроизведены подробности появления ряда крупных хитов Майкла Джексона и показано, как из успешной детской группы The Jackson 5 возник феномен культуры ХХ века. Но при всех этих достоинствах фильм получился крайне неудачным. «Известия» объясняют, почему.
Джексон как герой детской сказки.
Зачем идти на фильм про Майкла Джексона? Ответ очевиден: чтобы услышать и увидеть его лучшие песни в новой оптике и чтобы узнать больше о скандалах, которые окружали короля поп-музыки в течение всей его жизни и только умножились после смерти. Джексон был одной из самых загадочных фигур шоу-бизнеса при всей его публичности и при том, что его путь к славе прослеживается с раннего детства и вроде как не предполагает тайн. И в этом главная проблема картины «Майкл»: мы очень ждали ответов на все наши вопросы, но их не получили.
Вместо жизнеописания авторы фильма предпочли предложить житие, где Майкл Джексон — святой, возможно, в каком-то смысле юродивый, но при этом абсолютно нравственно безупречный гений, которым остается лишь восхищаться. И лишь изредка — сочувствовать.
Единственной проблемой Джексона был отец-абьюзер, утверждают создатели картины. Алчный, честолюбивый, жестокий и всё контролирующий Джозеф Джексон на наших глазах сколачивает ВИА из своих детей, ставит солистом маленького Майкла и дальше насильно делает им карьеру. Если что не так — награждает тумаками. Круглосуточно изнуряет репетициями и гастролями, требуя полного повиновения и забирая все деньги себе. Автор сценария Джон Логан, работавший над «Гладиатором», «Последним самураем» и «Суини Тоддом», превратил первые 20 лет карьеры Джексона в историю Буратино, который пытается выбраться из театрика Карабаса-Барабаса. Причем отношения между Майклом и отцом поданы настолько однообразно и неизобретательно, что уже к середине фильма смотреть на это нет никаких сил.
Вундеркинд Майкл, страдая от издевательств папаши, смотрит немые комедии с Чарли Чаплином и перечитывает «Питера Пэна», представляя себя в Неверленде. И постепенно становится суперзвездой. Как ни странно, больше мы ничего о нем так и не узнаем.
Без скандалов вокруг Майкла Джексона.
Каким мог бы быть фильм о Джексоне? Конечно, очень увлекательным. Потому что это история не одной, а многих травм. Зачем было снимать такой байопик, совершенно выкинув всю линию личной жизни певца, ответить невозможно. Причем ее можно было показать даже без обращения к обвинениям в педофилии, вынеся за скобки хронологии сюжета. Но из него совершенно не следует всё то, что мы знаем о специфическом поведении Джексона, его асексуальности даже в длительных отношениях с девушками. Этого в фильме нет, у него попросту отсутствует здесь любая личная жизнь.
Братья и сестры Майкла представлены как статисты. Мы не увидим, чтобы у него с ними были доверительные диалоги, ссоры или любые другие отношения. Они просто иногда есть в кадре, а потом их всё меньше и меньше. Может, в хронометраж решили поместить максимум музыкальных номеров, а может, семья просто постоянно била по рукам. Впрочем, и режиссер картины Антуан Фукуа никогда не был большим мастером. У него неровная фильмография, изобилующая слабыми картинами. Он всегда зависел от сценария, актеров, продюсеров. И лучше всего ему давался экшен. Фукуа чувствует драйв и умеет передать его очень эффектно. Он снял «Тренировочный день», «Стрелок» и «Великий уравнитель». Ему легко работается с Дензелом Вашингтоном и Марком Уолбергом, но он странная кандидатура для байопика о такой сложной личности, как Джексон.
Пластические операции, зоопарк дома — всё дано пунктиром. Почему-то захотел и сделал. Такой вот парень. Между тем известно, что маленький Джексон в жизни поражал окружающих своей неожиданной взрослостью. Он был профессионален, точен и умен, прекрасно разбирался в музыке и хореографии и всегда точно знал, чего хотел. Это можно было показать в фильме, но зритель видит просто ангелочка, который почему-то поет вот так, двигается вот так — и все падают ниц: зрители, продюсеры, поклонницы. Но как полюбить эту оболочку? Как понять этого человека, про которого за два часа нам ухитрились толком ничего не рассказать?
Конечно, Джулиано Вальди в роли маленького Майкла и Джаафар Джексон поражают тем, как они двигаются, как реагируют на происходящее, как говорят. Временами кажется, что Джексона клонировали специально для фильма и снимали больше 30 лет, показывая его взросление. Пусть поют под фонограмму, но как артисты они безупречны. Просто играть им нечего, нет материала. И всё это выглядит настолько же ненатурально, как зачем-то сделанный на компьютере шимпанзе, с которым играет гениальный мальчик, предпочитая животное человеческому обществу.
Если хочется увидеть Джексона и что-то понять о нем, тогда лучше еще раз пересмотреть «Плохой 25» Спайка Ли и вышедший незадолго до того «Майкл Джексон: Вот и всё». Там, конечно, тоже никаких тайн не раскрыто, но что-то прозреть всё же можно. И, конечно, скандальный «Покидая Неверленд», сделанный уже в эпоху культуры отмены. Но совершенно понятно, что действительно художественную историю этого человека нам расскажут еще очень нескоро. Скорее всего — когда у семьи Джексонов кончатся деньги на адвокатов, если это когда-нибудь вообще случится.