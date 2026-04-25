Строгая форма без наград и погон: Адам Кадров появился на мероприятии в непривычном образе

Адам Кадыров появился на публике без наград, это сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — появился на публике в компании отца и без наград. Соответствующие кадры выложил Рамзан Кадыров в Telegram-канал.

На кадрах видно, как Кадыров-старший прибыл на вручение премии «Песня года» за 2025 год. Глава республики был одет в традиционный «мюридский костюм» — сочетание военного и религиозного стиля.

На видео также заметно, что на груди главы Чечни нет ни одной медали.

На сцену для объявления победителя вышел и Адам Кадыров — в форме без погон и наград. У пояса 18-летнего председателя местного Совбеза заметили пистолет в кобуре. Единственное, что бросалось в глаза на его кителе, — это значок «Ахмат — сила», который нередко можно заметить и на других высокопоставленных чеченцах, в том числе и на самом Рамзане Кадырове.

Накануне Адам Кадыров был удостоен памятной медали в честь 20-летия со дня создания полка «Север».

Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
