Строгая форма без наград и погон: Адам Кадров появился на мероприятии в непривычном образе

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — появился на публике в компании отца и без наград. Соответствующие кадры выложил Рамзан Кадыров в Telegram-канал.
На кадрах видно, как Кадыров-старший прибыл на вручение премии «Песня года» за 2025 год. Глава республики был одет в традиционный «мюридский костюм» — сочетание военного и религиозного стиля.
На видео также заметно, что на груди главы Чечни нет ни одной медали.
На сцену для объявления победителя вышел и Адам Кадыров — в форме без погон и наград. У пояса 18-летнего председателя местного Совбеза заметили пистолет в кобуре. Единственное, что бросалось в глаза на его кителе, — это значок «Ахмат — сила», который нередко можно заметить и на других высокопоставленных чеченцах, в том числе и на самом Рамзане Кадырове.
Накануне Адам Кадыров был удостоен памятной медали в честь 20-летия со дня создания полка «Север».