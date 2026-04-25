Axios: прямые переговоры между США и Ираном состоятся 27 апреля

Прямые переговоры между делегациями Соединённых Штатов и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля, заявил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что получил эту информацию от собственных источников.

«Два источника рассказали, что встреча между посланниками США и Аракчи может состояться в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.

По словам источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу и воскресенье проведёт встречи с представителями Пакистана.

«Организация трёхсторонней встречи с США будет рассмотрена после встречи с Аракчи», — говорится в публикации.

Напомним, Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.

По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше