Axios: прямые переговоры между США и Ираном состоятся 27 апреля

Прямые переговоры между делегациями Соединённых Штатов и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля, заявил корреспондент портала Axios Барак Равид.
Он уточнил, что получил эту информацию от собственных источников.
«Два источника рассказали, что встреча между посланниками США и Аракчи может состояться в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.
По словам источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу и воскресенье проведёт встречи с представителями Пакистана.
«Организация трёхсторонней встречи с США будет рассмотрена после встречи с Аракчи», — говорится в публикации.
Напомним, Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.
По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.