«Сделано в Калининграде»: у «Философского» моста откроется ярмарка местных ремесленников

На набережной Преголи у «Философского» моста с 1 мая по 31 июля будет работать ярмарка калининградских ремесленников, приуроченная 80-летию региона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ежедневно с 12:00 до 19:00 здесь можно будет:
купить украшения, керамику, текстиль, игрушки и многое другое ручной работы под маркой «Сделано в Калининграде»; поучаствовать в ремесленных мастер-классах; в выходные и праздничные дни с 12:00 до 14:00 послушать выступления музыкантов.
Посетителям обещают творческую атмосферу и уникальные подарки. Участие для местных ремесленников — бесплатное.
На острове Канта 25 апреля запускают весеннюю ярмарку.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше