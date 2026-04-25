В Хабаровском крае водитель погиб в перевернувшейся машине

В Хабаровском крае мужчина погиб в ДТП после съезда с дороги и опрокидывания автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.
Авария произошла 24 апреля в 17:52 на участке подъезда к селу Лесное. Водитель Toyota Corona ехал со стороны села Благодатное, не справился с управлением, съехал в левый кювет и машина перевернулась.
В результате ДТП 58-летний мужчина рождения погиб на месте до приезда скорой помощи. Двое его пассажиров травм не получили, хотя они, как и водитель, не были пристёгнуты ремнями безопасности.
По словам пассажиров, перед поездкой водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Точную степень установят эксперты в ходе судебно-медицинской проверки.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.