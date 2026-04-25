Бегуны РФ и зарубежья в 12-й раз выйдут на старт Московского полумарафона

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В последние выходные апреля в столице России в 12-й раз пройдет Московский полумарафон. В субботу и воскресенье на старт планируют выйти бегуны из 33 стран.
Московский полумарафон является одним из крупнейших беговых событий в РФ. В 2026 году он вновь пройдет в двухдневном формате: 25 апреля состоятся соревнования на дистанции 5 км, а 26 апреля на старт выйдут участники полумарафона (21,1 км), а также корпоративной и студенческой эстафет.
По словам организаторов, в 2026 году около 40% зарегистрировавшихся на забеги на 5 км и 21,1 км выйдут на старт Московского полумарафона впервые. В Москве соберутся бегуны из 33 стран, более 80 субъектов России и 350 городов, не включая города Московской и Ленинградской областей. В корпоративной эстафете в этом году примут участие более 90 команд, в студенческой — 50.
«Московский полумарафон занимает особое место в беговом календаре. Это один из главных стартов весны, который каждый год задает сезонный ритм для тысяч участников. Но для нас важно и другое: сегодня это большое городское событие, в котором соединяются спорт, атмосфера Москвы, энергия бегового сообщества и самые разные форматы участия — от личного старта до корпоративной и студенческой эстафет», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества.
Старт полумарафона (21,1 км) будет расположен на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, а финиш — на улице Лужники. Маршрут пройдет мимо знаковых достопримечательностей города, в том числе здания МГУ имени М. В. Ломоносова, Кремля, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и других. Изменится и маршрут забега на 5 км: старт и финиш будут расположены около Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, а трасса пройдет по улице Косыгина.
25 апреля в рамках Московского полумарафона также состоится детский забег. Участники от 4 до 10 лет преодолеют дистанцию 400 м, а участники от 11 до 13 лет — 800 м.