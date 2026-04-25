Календарь на 25 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

С иконой связано и другое чудо. В конце XIII века оклеветанного епископа Василия Рязанского осудили на смерть. После ночной молитвы и литургии он пришел с образом на берег Оки, расстелил на воде свою мантию и, встав на нее, чудесным образом поплыл против течения в Рязань, где был встречен с почестями. Подлинник иконы был утрачен, но с него делали множество копий, некоторые из которых хранятся в музеях и современных храмах.