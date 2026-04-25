Мелони раскритиковала идею США пригласить Путина на саммит G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с критикой инициативы Белого дома пригласить президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.
«Я думаю, что сейчас мы должны просить его [Путина] сделать шаг навстречу, а не наоборот», — цитирует премьер-министра Италии ANSA.
Мелони добавила, что с прошлой недели не контактировала с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, отношения между Римом и Вашингтоном остаются прочными.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность приглашения Путина на саммит G20, который запланирован на декабрь.
Позже президент США, комментируя свои контакты с Путиным, заявил, что в международной политике придерживается принципа диалога. Трамп раскритиковал решение стран G7 исключить Россию из формата G8, назвав его ошибочным.