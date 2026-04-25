Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони раскритиковала идею США пригласить Путина на саммит G20

Премьеру Италии не понравилась идея пригласить президента России на саммит G20.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с критикой инициативы Белого дома пригласить президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

«Я думаю, что сейчас мы должны просить его [Путина] сделать шаг навстречу, а не наоборот», — цитирует премьер-министра Италии ANSA.

Мелони добавила, что с прошлой недели не контактировала с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, отношения между Римом и Вашингтоном остаются прочными.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность приглашения Путина на саммит G20, который запланирован на декабрь.

Позже президент США, комментируя свои контакты с Путиным, заявил, что в международной политике придерживается принципа диалога. Трамп раскритиковал решение стран G7 исключить Россию из формата G8, назвав его ошибочным.

