Эксперт Геррейро рассказал, каким образом ИИ может начать «жить своей жизнью»

При отсутствии полного надзора контроль над искусственным интеллектом будет утрачен, заявил доктор юридических наук и эксперт Международной ассоциации по фактчекингу из Португалии.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Доктор юридических наук и эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) из Португалии Александр Геррейро в интервью ТАСС рассказал, каким образом искусственный интеллект может начать «жить своей жизнью».

«Искусственный интеллект может быть благом для человечества, если он используется правильно и ответственно. Если его не регулировать, если не пытаться установить над ним полный контроль, он может начать “жить собственной жизнью”, и тогда контроль над ним будет утрачен», — сказал собеседник агентства.

Геррейро обратил внимание, что ИИ способен оказывать огромное влияние на поведение людей: «Сегодня мы наблюдаем, как люди спрашивают у Grok, у ChatGPT, что им приготовить на ужин, какой фильм посмотреть. Это означает, что существует колоссальный уровень общественного доверия к ИИ в целом. Даже в моей сфере — не только в академической среде, но и в юридической практике — я вижу, что многие люди очень сильно доверяют ИИ. Да, у него огромный потенциал».

Эксперт предостерег, что в случае недостаточного понимания и контроля за элементами, характеристиками и способами использования ИИ, он может подменить реальность, вводить в заблуждение — «а это и есть главный источник угрозы для любого общества».

По словам Геррейро, речь идет о его способности влиять на общественное мнение без какого-либо контроля. Специалист в этом контексте указал на два подхода. Первый, по его словам, — это уровень национальных государств и парламентов, где необходимо принимать и внедрять регулирование. «В первую очередь нужно определить вопрос ответственности. Потому что сейчас, например в Европейском союзе, мы наблюдаем парадокс: с одной стороны, регулирования очень много, а с другой — оно слишком размытое. Это открывает возможности как для государственных органов интерпретировать его по своему усмотрению, так и для того, чтобы избегать реальной ответственности — если только речь не идет о случаях, затрагивающих политические интересы элит в ЕС. Это не то, что нам нужно. Нам нужно регулирование, но такое, которое обеспечивает ответственное гражданское использование, чтобы общество могло использовать ИИ корректно. Необходимо регулировать, но при этом избегать размытых и чрезмерно широких норм, допускающих произвольную трактовку, и одновременно вводить реальную ответственность за злоупотребления ИИ — чего сейчас также не хватает», — пояснил он.

Ограничения ИИ.

Второй подход, продолжил аналитик, касается самих пользователей, которые должны понимать ограничения ИИ. «По крайней мере на сегодняшний день у него есть одно принципиальное ограничение: он не задает вопросов, он не мыслит. Как правило, он анализирует различные источники, затем пытается их обобщить или сгенерировать новый контент на основе уже существующего, — указал Геррейро. — Здесь нет подлинной оригинальности, нет подлинной аутентичности, и люди должны это осознавать. ИИ может генерировать такой контент, а люди — подвергаться его влиянию».

При этом, по словам эксперта GFCN, не только в случае Grok или ChatGPT, но и многих других систем, политический контент может создаваться и даже программироваться таким образом, чтобы направлять человека к определенному образу мышления. Поэтому необходимы надзорные органы, которые хотя бы ограничивали бы такую возможность, потому что в конечном счете именно человеческое решение должно иметь приоритет над всем остальным, подчеркнул Геррейро.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.