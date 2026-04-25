Эксперт Геррейро рассказал, каким образом ИИ может начать «жить своей жизнью»

По словам Геррейро, речь идет о его способности влиять на общественное мнение без какого-либо контроля. Специалист в этом контексте указал на два подхода. Первый, по его словам, — это уровень национальных государств и парламентов, где необходимо принимать и внедрять регулирование. «В первую очередь нужно определить вопрос ответственности. Потому что сейчас, например в Европейском союзе, мы наблюдаем парадокс: с одной стороны, регулирования очень много, а с другой — оно слишком размытое. Это открывает возможности как для государственных органов интерпретировать его по своему усмотрению, так и для того, чтобы избегать реальной ответственности — если только речь не идет о случаях, затрагивающих политические интересы элит в ЕС. Это не то, что нам нужно. Нам нужно регулирование, но такое, которое обеспечивает ответственное гражданское использование, чтобы общество могло использовать ИИ корректно. Необходимо регулировать, но при этом избегать размытых и чрезмерно широких норм, допускающих произвольную трактовку, и одновременно вводить реальную ответственность за злоупотребления ИИ — чего сейчас также не хватает», — пояснил он.