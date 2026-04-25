Индексация пенсий в 2027 году: готовимся к двойному повышению и что говорят в Госдуме

Работающие пенсионеры, начиная с 2025 года, теперь тоже получают индексацию, как и неработающие, на тех же общих условиях. То есть им повысят пенсию на тот же процент и в те же сроки, однако рассчитывают прибавку от того размера пенсии, которую бы они получали, если бы не работали. Помимо того, ежегодно, 1 августа, для них проводится беззаявительный перерасчёт по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель. Но максимальная величина прибавки не может быть больше 3 пенсионных коэффициентов. Так, 1 ИПК в 2026 году равен 156,76 рубля, а значит, в этот раз максимум добавят 470,28 рубля в месяц. В 2027 году эта сумма станет чуть больше за счёт роста стоимости баллов.