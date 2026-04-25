США перебросили 12 истребителей F/A-18 на авиабазу в ОАЭ

США разместили на авиабазе Аль-Дафра в ОФЭ эскадрилью из 12 истребителей F/A-18C/D Корпуса морской пехоты. Об этом сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance.
Самолеты прибыли туда накануне с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах. Там они временно находились после перелета с территории США. Дальние переброски обеспечивались американскими самолетами-заправщиками.
Ранее воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции атаковали американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В результате удара был уничтожен самолет E-3 США, а также нанесен урон стоявшим рядом военным самолетам.
Как сообщал KP.RU, военные Ирана ударили по американским военным базам в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии. В результате атаки беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем 15 военнослужащих США получили ранения.