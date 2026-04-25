«Только в условиях самодержавия может развиваться Россия». Высказывания Жириновского

«Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах Русской весны. Впервые за много лет, особенно за последние 30 лет, зазвучал голос русской дипломатии: вот наши пункты, выполняйте. Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду! Это будет год не мирный, это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной части России» (из выступления на пленарном заседании Госдумы, 22 декабря 2021 года).