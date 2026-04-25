«Только в условиях самодержавия может развиваться Россия». Высказывания Жириновского

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского, основателя и первого руководителя партии ЛДПР, депутата Государственной думы.
ТАСС подготовил подборку высказываний лидера ЛДПР.
О России.
«Россия требует только жесткости — только здесь была революция, только здесь победили фашизм, только мы остановили монголов. Мы страна, которая может делать великие дела, но раз в сто лет, не чаще» (ответы на вопросы читателей «Газеты.Ru», 27 июля 2001 года).
«Знаешь, как я назвал эти чудовищные 75 лет при коммунистах? Только лишь одним словом — “Пошутили”. Пошутили с Великой Октябрьской революцией и с построением коммунизма. А как эти страшные назвать 10 лет при демократах? Я назвал одним словом — “Погуляли”. И прогуляли собственную страну» (из книги «Иван, запахни душу!», 2001 год).
«Страна должна состоять из территориальных единиц, а не национальных. Губерния, графство, штат — как угодно. Нигде в мире нет национального деления. Мы к этому все равно придем, но через большие проблемы» (интервью «Парламентской газете», 12 декабря 2014 года).
«Если внешняя политика России станет жестче, она сможет обходиться стране гораздо дешевле. Поэтому угроза применения силы — единственный выигрышный для нашей страны вариант» (запись в Twitter (ныне X), 27 декабря 2021 года).
«Только в условиях самодержавия может развиваться Россия, это ее особенность. Как и остальные элементы власти и управления. [Необходимо] восстановить православие в полном объеме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император. Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» (выступление в Госдуме, 25 января 2022 года).
О ЛДПР.
«Либерализм сегодня — единственное политическое учение, в рамках которого действуют все структуры демократических институтов по всему миру. А у нас либералов охаивают. Но это уже наша беда: царь плохой, коммунисты плохие, патриоты плохие, теперь и либералы плохие, и консерваторы. У ЛДПР смешанная программа партии и концептуальные взгляды. Мы считаем себя и либералами, и консерваторами, и патриотами. Так было с самого начала, мы не метались. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали» (интервью изданию «Коммерсант», 17 мая 2021 года).
«Партий много, все оппозиционные, пропрaвительственных нету, все критикуют правительство, президента, страну, так сказать, а где позитив? А позитива нет, позитив только у ЛДПР» (интервью программе «Вести», 4 мая 2005 года).
«Мы [ЛДПР] заняли ту нишу, на которую не претендовала ни одна другая партия. Это люди, [создавшие ЛДПР], тоже бедные, но они при советской власти отвергали коммунизм, потому что они стали бедными при советской власти. Это не интеллигенция в общем-то. Это в основном люди простые. Это люди с патриотическим настроем» (в эфире программы «Познер», 17 сентября 2020 года).
О грядущих событиях.
«Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах Русской весны. Впервые за много лет, особенно за последние 30 лет, зазвучал голос русской дипломатии: вот наши пункты, выполняйте. Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду! Это будет год не мирный, это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной части России» (из выступления на пленарном заседании Госдумы, 22 декабря 2021 года).
Об идеологии.
«Русским в военных действиях нужна идеология, нужно ясно и конкретно представлять: за что, за кого и ради чего воевать. Если этого нет, то и участие в военных действиях будет ниже среднего, а значит — пораженческое, как бы эти пораженческие мотивы ни комментировались» (из книги «Искореженная история», 2012 год).
О своих политических амбициях.
«И на следующих [выборах], и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу» (комментарий журналистам после президентских выборов, 2 марта 2008 года).
«Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто!» (на пленарном заседании Госдумы, 27 июля 2019 года).
О вреде идеализма.
«Никогда не верьте в светлое будущее. Живите настоящим: проблемами своей страны, своей семьи, своей личности. Почему? Да потому что очень часто всемирный обман прячется именно под такими обещаниями. Вам говорят: потерпите немного, поддержите эту грязную и кровавую власть, а потом будет рай. Не будет! Если сегодня не сделать шаг навстречу будущему, оно никогда не будет хорошим. Ничего не будет когда-то и где-то! Все есть только сегодня» (из книги «Искореженная история», 2012 год).
Об эпатаже и естественности.
«Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика» (ответы на вопросы читателей «Газеты.Ru», 27 июля 2001 года).
«Причина моих успехов: естественность. Все остальные пытаются это делать. И эмоциональность, и повышение тона, и какие-то движения рукой, взгляд, слова. Как идет, и людям это нравится. Они это чувствуют, и это проникает в их душу» (в эфире программы «Познер», 13 сентября 2010 года).
О любви.
«Я всегда чувствовал, что у меня в организме нет такого состояния, которое бы позволило раскрыться в любви. Меня интересовала жизнь, меня интересовали социальные вопросы. Буквально с самого детства. Уже в детском саду я разговаривал с нянечками, с воспитателями, рассуждал про какие-то возникающие проблемы. В школе вечно спорил с учителями и школьной администрацией. Словом, я был рожден не для любви, а для дела. Наверное, личная жизнь и стала той жертвой, которую я заплатил для достижения больших политико-общественных высот. А будь в моей жизни любовь — возможно я удовлетворился бы ей одной» (интервью порталу Eclectic, 25 сентября 2017 года).
О жизни.
«Я не вижу настоящих друзей, как и настоящей любви. Я не вижу примеров настоящих: все предают, все отчужденные, все обособленно живут. Все, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь» (интервью телеканалу RT, 6 августа 2020 года).
О встрече с Богом.
«Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям» (в эфире программы «Познер», 13 сентября 2010 года.
О себе.
«Я — господин в своей сфере. Меня знает вся планета. Вся планета! Поезжайте в Чили или в Индонезию. Зюганов? Не поймут, что это такое. Явлинский?.. Называйте “Жириновский”, вам скажут: “Знаем такого” (документальный фильм “Владимир Жириновский. Жизнь на кассетах”, 2001 г.).
«Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть» (в ходе предвыборных дебатов с Михаилом Прохоровым на канале «Россия-1», 28 февраля 2012 года).
«Я счастливый человек, потому что смог сказать все, что считаю нужным. Все! Единственный, наверное, во всем мире. Не все политики могут себе это позволить» (интервью «Парламентской газете», 12 декабря 2014 года).