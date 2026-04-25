Tasnim: Иран не запрашивал США о новых переговорах

Иран не запрашивал Соединённые Штаты о новых переговорах, сообщает Tasnim.
В материале сказано, что Иран «отвергал запросы США из-за их чрезмерных требований».
«Иран не принимал решений о проведении нового раунда диалога с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.
Напомним, Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. По информации Axios, прямые переговоры между делегациями США и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля.
По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.