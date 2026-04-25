Tasnim: Иран не запрашивал США о новых переговорах

Иран не запрашивал Соединённые Штаты о новых переговорах, он «отвергал запросы США из-за их чрезмерных требований», сообщает Tasnim.

Источник: Аргументы и факты

В материале сказано, что Иран «отвергал запросы США из-за их чрезмерных требований».

«Иран не принимал решений о проведении нового раунда диалога с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан. Кроме того, он посетит Оман и Российскую Федерацию для обсуждения усилий, направленных на завершение конфликта с США и Израилем.

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.

Напомним, Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. По информации Axios, прямые переговоры между делегациями США и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля.

По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
