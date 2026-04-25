Минфин США ужесточил санкции против Ирана и его партнеров: подробности

В санкционные списки Минфина США включены дополнительно 20 компаний и 19 судов по обвинению в связях с Ираном. Об этом сообщает OFAC.
В основном под санкции попали судовладельцы и аффилированные с ними фирмы. Однако среди них оказался и Hengli Petrochemical — крупнейший нефтехимический комплекс Китая.
Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, в рамках кампании «Экономическая ярость» были заморожены криптовалютные средства, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов. Американский Минфин намерен продолжить подрывать способность Тегерана создавать и выводить денежные ресурсы.
В свою очередь Тегеран отказался от следующих переговоров с США по Ближнему Востоку, посчитав американские требования чрезмерными.