Минфин США ужесточил санкции против Ирана и его партнеров: подробности

США расширили санкции против Ирана и крупного завода в Китае.

Источник: Комсомольская правда

В санкционные списки Минфина США включены дополнительно 20 компаний и 19 судов по обвинению в связях с Ираном. Об этом сообщает OFAC.

Под ограничения попали компании из девяти юрисдикций: Британских Виргинских островов, Вьетнама, Гонконга, Каймановых островов, Китая, Либерии, Маршалловых Островов, ОАЭ и Панамы.

В основном под санкции попали судовладельцы и аффилированные с ними фирмы. Однако среди них оказался и Hengli Petrochemical — крупнейший нефтехимический комплекс Китая.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, в рамках кампании «Экономическая ярость» были заморожены криптовалютные средства, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов. Американский Минфин намерен продолжить подрывать способность Тегерана создавать и выводить денежные ресурсы.

В свою очередь Тегеран отказался от следующих переговоров с США по Ближнему Востоку, посчитав американские требования чрезмерными.

