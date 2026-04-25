Макрон призвал Евросоюз проснуться

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны проснуться. Об этом он заявил во время выступления в Афинах.
«Это подходящее время для нас, чтобы проснуться», — считает французский лидер.
Макрон добавил, что сейчас сложился уникальный момент, при котором США, Россия и Китай якобы занимают по отношению к Европе неблагоприятную позицию. Он считает, что недооценивать происходящее нельзя.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС может развалиться, если будет следовать курсу президента США Дональда Трампа. По его словам, интересы Вашингтона более не совпадают с европейскими.
В свою очередь Трамп отметил, что европейские страны занимаются саморазрушением. Президент США уточнил, что Европа страдает от высоких цен на энергоносители и зависимости от внешних факторов.