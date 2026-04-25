«Известия»: российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Программа подготовки космонавтов из ЮАР будет запущена совместно с РФ, сообщил газете «Известия» глава космического агентства SANSA Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении изданию подтвердили в Роскосмосе.
«Сейчас мы работаем над программой подготовки космонавтов. Как только завершим ее разработку, начнется набор кандидатов», — сообщил он газете.
Хумбулани Мудау также добавил, что подготовка первого космонавта республики к отправке на орбиту планируется в 2027 году.
«Готовы сотрудничать с южноафриканскими партнерами в части отбора и подготовки кандидатов в космонавты в согласованные сроки и на взаимовыгодных условиях», — уточнили изданию в Роскосмосе.
Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока предконтрактную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.