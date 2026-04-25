Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия»: российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР

Сейчас идет работа над программой обучения, после чего начнется набор кандидатов, сообщил изданию глава космического агентства SANSA Хумбулани Мудау.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Программа подготовки космонавтов из ЮАР будет запущена совместно с РФ, сообщил газете «Известия» глава космического агентства SANSA Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении изданию подтвердили в Роскосмосе.

«Сейчас мы работаем над программой подготовки космонавтов. Как только завершим ее разработку, начнется набор кандидатов», — сообщил он газете.

Хумбулани Мудау также добавил, что подготовка первого космонавта республики к отправке на орбиту планируется в 2027 году.

«Готовы сотрудничать с южноафриканскими партнерами в части отбора и подготовки кандидатов в космонавты в согласованные сроки и на взаимовыгодных условиях», — уточнили изданию в Роскосмосе.

Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока предконтрактную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

