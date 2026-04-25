Голикова: плановые показатели по увеличению продолжительности жизни выполняются

САРАНСК /Республика Мордовия/, 25 апреля. /ТАСС/. Плановые показатели по увеличению продолжительности жизни в России выполняются, но важно поменять подход к здоровью — человек должен заботиться о нем с молодости. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Пока мы выполняем те показатели, которые перед нами стоят. Нам очень важно поменять парадигму человека. Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости», — сказала Голикова, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли потенциал достигнуть отметки общей продолжительности жизни до 100 лет.
Она отметила, что в центрах медицины здорового долголетия, например, человек может сделать чекап организма и потом сориентироваться, как скорректировать свои привычки.
Президент РФ Владимир Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни к 2030 году не менее чем до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году.