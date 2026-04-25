Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова: плановые показатели по увеличению продолжительности жизни выполняются

При этом важно заботиться о здоровье с молодости, отметила вице-премьер России.

САРАНСК /Республика Мордовия/, 25 апреля. /ТАСС/. Плановые показатели по увеличению продолжительности жизни в России выполняются, но важно поменять подход к здоровью — человек должен заботиться о нем с молодости. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Пока мы выполняем те показатели, которые перед нами стоят. Нам очень важно поменять парадигму человека. Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости», — сказала Голикова, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли потенциал достигнуть отметки общей продолжительности жизни до 100 лет.

Она отметила, что в центрах медицины здорового долголетия, например, человек может сделать чекап организма и потом сориентироваться, как скорректировать свои привычки.

Президент РФ Владимир Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни к 2030 году не менее чем до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше