Одиночество как привилегия. Почему жить одному вдруг стало модно и выгодно

42% волгоградцев живут в одиночестве — такие данные обнародовал ВЦИОМ. Почему число одиноких людей выросло вдвое за 20 лет и в чем тут роль технологий и смены приоритетов? Вместе с экспертами разбираемся, стала ли жизнь без партнера осознанной привилегией или скрытой проблемой.
«Живу в своё удовольствие»: почему одни выбирают одиночество карьере и семье.
Одиноких людей и в нашем регионе, и в России в целом становится всё больше — за 20 лет их число выросло почти вдвое. Удивительно, но одинокий образ жизни сейчас чаще ведут не пожилые люди, а люди вполне трудоспособного возраста. Каждый четвёртый представитель молодёжи считает, что одиноким можно стать в результате осознанного выбора, а не в силу обстоятельств.
«Среди моих знакомых много семейных людей. Смотрю на них и убеждаюсь: одному намного проще, — признаётся 33-летний волгоградец Алексей Смирнов. — Я живу, можно сказать, в своё удовольствие, зарплаты вполне хватает, удаётся даже что-то откладывать. А семья требует постоянных жертв, трат, вложений. Отдельная тема — дети: когда маленькие, то постоянные крики и болезни, потом школа, репетиторы, проблемы с поступлением… И женщины сейчас слишком требовательны и расчётливы. Одному проще — и материально, и морально».
Мировой тренд: чем благополучнее страна, тем больше одиночек.
Такая тенденция соответствует мировому тренду.
«В XXI веке мы наблюдаем парадокс: чем благополучнее общество, тем больше в нём одиночек. Если мы посмотрим на страны с самой сильной экономикой и высокими социальными гарантиями — Швецию, Норвегию, Данию, — там доля одиночек в столицах доходит до 60%», — говорит кандидат социологических наук, социальный психолог Антон Лукаш.
«Абсолютный эгоист»? За и против одиночества глазами волгоградцев.
Люди более зрелого возраста такой подход объясняют эгоизмом. Те, кто рос ещё в советское время, воспитывался в духе коллективизма. Далеко не все семьи были счастливыми и благополучными, но одиночка воспринимался как чужак, отбившийся от стаи.
«С мужем у меня отношения не сложились, мы развелись. Но я не считаю себя неудачницей: у меня прекрасные дети, в этом моё счастье, — говорит волгоградка Анна Нестерова. — Если бы я жила одна, наверное, была бы более спокойной, обеспеченной, больше бы внимания уделяла себе. Но была бы я счастлива? Точно нет! Не представляю, что можно жить одной и не стремиться к созданию семьи. Человек не может быть счастлив в одиночку, если он, конечно, не абсолютный эгоист».
Психолог: за желанием быть одному часто стоят страхи и высокие стандарты.
Эксперты считают, что часто современный человек не может найти пару в силу глубинных психологических проблем.
«Да, одиночество перестало быть бичом, это уже нормальное состояние для молодёжи, они самодостаточно себя чувствуют и без постоянного партнёра. Но есть и те, кого тяготит отсутствие любимого человека, и они обращаются к психологу за помощью, чтобы лучше разобраться в себе и понять причины одиночества, которые могут быть разными: страх раствориться в партнёре, открыться перед другим, высокие стандарты, страх разочарования и другое», — рассказала медицинский психолог Анна Корпачёва.
Одиночество как привилегия: социолог о «цивилизационном переходе».
Если одиночество тяготит, человек пытается разобраться в себе и решить эту проблему. Но если его всё устраивает? Нужно ли что-то менять? Может быть, стремление современного человека к одиночеству — это естественный процесс?
"То, что 42% людей сегодня живут одни, часто пытаются выдать за демографическую или социальную катастрофу, — отмечает Антон Лукаш. — Но как социолог я вижу в этом иной, более глубокий процесс. Это не эпидемия одиночества. Это масштабный цивилизационный переход: одинокое проживание стало маркером качества жизни и осознанным выбором. Исторически люди собирались вместе физически ради выживания и развития. Одиночка — не выживал. Сегодня одиночество из социального наказания превратилось в привилегию, доступную массам.
ИИ-комфорт и информационная перегрузка: как технологии создают «личный кокон».
И здесь принципиально важен феномен ИИ-комфорта. Технологии позволили нам выстроить вокруг себя идеальный, персонализированный кокон. Алгоритмы, умные дома, нейросети и сервисы доставки взяли на себя те бытовые функции, ради которых раньше приходилось искать компромиссы и взаимодействовать с другими людьми.
Возникает иллюзия, что общество больше не нужно. На самом деле оно никуда не исчезло, просто мы делегировали социальные связи цифровой среде. Общество стало невидимым, превратившись в бесперебойный сервис, обеспечивающий наш комфорт".
Есть и ещё важный момент: смена базовых потребностей.
«Мы живём в эпоху жесточайшего информационного перегруза, — говорит Антон Лукаш. — За один день современный горожанин пропускает через себя столько контактов, эмоций и данных, сколько наши предки не видели за год. Поэтому пустая квартира сегодня — это не место изоляции, а санитарная зона. Это терапевтическое пространство, где можно выключить режим социальной активности, снять все маски и просто помолчать».
Южное открытое уединение: почему в Волгограде одиночество не равно изоляции.
Социолог обращает внимание на то, что у этого глобального тренда есть региональные нюансы. Что в Волгоградской области?
«Если в северных мегаполисах соло-проживание часто ведёт к депрессивной изоляции, то на юге формируется более здоровый баланс. Волгоградский климат, длинный тёплый сезон, южный менталитет и развивающиеся общественные пространства создают феномен открытого уединения. У нас человек может позволить себе роскошь жить одному, но при этом он не оторван от социума, — пояснил Антон Лукаш. — Чтобы получить порцию живого общения и социализации, достаточно просто выйти на улицу. Это золотая середина: скандинавский уровень бытовой независимости, но без северной холодности и отчуждения».
«Человеку нужен человек»: баланс между самодостаточностью и теплом общения.
Социолог убеждён: пугаться цифры в 42% не стоит.
«Люди не стали более одинокими, они стали более самодостаточными, — объясняет учёный. — Мы учимся жить в новом мире, где присутствие другого человека рядом — это больше не вопрос выживания, а вопрос искреннего желания. Но, отдавая должное удобству гаджетов, важно знать и помнить, что человеку нужен человек. Тепло сердец не заменишь мерцающим экраном смартфона. Безусловное преимущество сегодня у человека, который умеет любить и трудиться. Именно в этом случае одиночество будет комфортным отдыхом, а не вынужденной причиной панических атак и страха перед будущим».
Индекс счастья падает: мнение доцента РАНХиГС о демографических рисках.
Доцент кафедры социологии, общей и юридической психологии факультета государственного и муниципального управления Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС Марина Болдина:
— Одиночество — это объективная тенденция развитых стран. Среди пожилых одиноки в основном женщины, это связано с более высокой смертностью мужчин и очень большим разрывом (10 лет!) в средней продолжительности жизни. Одиночество людей среднего возраста связано с высоким уровнем разводов и изменением жизненных приоритетов: значительная часть сегодняшних сорокалетних остались холостяками, выбрав карьеру, самореализацию, которые в современных стереотипах почему-то противостоят семейному образу жизни.
Отдельный сюжет — одиночество молодёжи. Зумеры называют себя поколением ковида, так как в ключевой период социализации они были вынуждены ограничивать общение со сверстниками онлайн-режимом. Это изменило их отношение к социальным связям, сделав опосредованное общение абсолютной нормой.
Массовое одиночество влияет на социально-психологические связи и демографию, снижает индекс счастья, общество становится депрессивным.
Для снижения негативных последствий важно развивать социальную инфраструктуру, разрабатывать программы поддержки для пенсионеров и других групп населения, склонных к одиночеству. Они могут включать создание центров общения, поддержку онлайн-сообществ и программ по укреплению социальных связей.
Факты ВЦИОМ: кто чаще живет один и где одиночество — редкость.