Одиночество как привилегия. Почему жить одному вдруг стало модно и выгодно

«С мужем у меня отношения не сложились, мы развелись. Но я не считаю себя неудачницей: у меня прекрасные дети, в этом моё счастье, — говорит волгоградка Анна Нестерова. — Если бы я жила одна, наверное, была бы более спокойной, обеспеченной, больше бы внимания уделяла себе. Но была бы я счастлива? Точно нет! Не представляю, что можно жить одной и не стремиться к созданию семьи. Человек не может быть счастлив в одиночку, если он, конечно, не абсолютный эгоист».