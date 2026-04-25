Дуров сделал заявление о коррумпированных чиновниках Франции: торговля данными и масовые утечки

По словам Павла Дурова, французские чиновники торгуют данными криптоинвесторов с криминалом.
«Telegram скорее уйдет с французского рынка, чем предоставит коррумпированным чиновникам доступ к личным сообщениям», — говорится в сообщении.
По его словам, с начала 2026 года во Франции похитили уже 41 криптоинвестора. Кроме того, по стране происходят массовые утечки налоговых баз данных.
Кибератаки во Франции в последнее время не стихают. Хакеры взламывали системы МВД, спортивного и образовательного ведомств, национальной почтовой службы, реестр владельцев оружия.
Накануне основатель Telegram предупредил французское правительство, что любые действия по получению доступа к зашифрованным чатам со стороны Парижа спровоцируют «еще более ужасные утечки» информации.
Дуров также подчеркнул, что Европа хочет контролировать Telegram через подконтрольные СМИ и НПО.