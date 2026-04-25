В Подмосковье пройдет общеобластной субботник

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Субботник пройдет во всех округах Московской области в субботу, 25 апреля. Всего в регионе определено более 630 мест проведения уборки и более 550 мест выдачи инвентаря, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«25 апреля во всех муниципалитетах региона состоится общеобластной субботник. На улицы выйдут тысячи неравнодушных жителей, чтобы совместными усилиями сделать свои дворы, парки и зоны отдыха уютнее», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что всего в регионе организовано 635 мест проведения уборки и 552 локации выдачи инвентаря. Организаторы предоставляют мешки для мусора, перчатки, грабли и метлы. Участникам рекомендуется взять с собой удобную одежду и обувь по погоде, головной убор и питьевую воду.
В день уборки жителям предлагается присоединиться к работам на придомовых территориях и в общественных пространствах. В планах — очистка газонов и клумб от мусора, посадка деревьев и кустарников, наведение порядка на дорожках, детских площадках и в зонах отдыха.
О проведении субботников также напомнили многие главы округов Подмосковья. В частности, глава Химок Инна Федотова рассказала, что зоны для уборки будут предусмотрены во всех микрорайонах муниципалитета, при этом центральной площадкой станет территория в Подрезкове — вблизи дома № 1А на улице Центральная. А глава Жуковского Андроник Пак рассказал, что основными локациями для уборки в округе станут набережная на улице Федотова, Треугольный лес и лес у станции «Отдых».