В Подмосковье пройдет общеобластной субботник

О проведении субботников также напомнили многие главы округов Подмосковья. В частности, глава Химок Инна Федотова рассказала, что зоны для уборки будут предусмотрены во всех микрорайонах муниципалитета, при этом центральной площадкой станет территория в Подрезкове — вблизи дома № 1А на улице Центральная. А глава Жуковского Андроник Пак рассказал, что основными локациями для уборки в округе станут набережная на улице Федотова, Треугольный лес и лес у станции «Отдых».