Россияне увидят красивый и богатый на метеоры звездопад в мае

В ночь на 6 мая ожидается до 40 «падающих звезд» в час, сообщили в Московском планетарии.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Майский звездопад эта-Аквариды будет красивым и богатым на метеоры-вспышки — в ночь на 6 мая ожидается до 40 «падающих звезд» в час. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Эта-Аквариды (Майские Аквариды) — ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Он действует с 19 апреля по 28 мая, достигая пика активности в первые дни последнего месяца весны. При этом уже с 3 мая можно будет наблюдать 30 и более вспышек в час.

«Пик активности потока произойдет в ночь 6 мая 2026 года, ожидается до 40 метеоров в час. Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток», — отметили астрономы.

Источником «падающих звезд» выступает пылевой след знаменитой кометы Галлея.