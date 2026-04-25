Россияне увидят красивый и богатый на метеоры звездопад в мае

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Майский звездопад эта-Аквариды будет красивым и богатым на метеоры-вспышки — в ночь на 6 мая ожидается до 40 «падающих звезд» в час. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Эта-Аквариды (Майские Аквариды) — ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Он действует с 19 апреля по 28 мая, достигая пика активности в первые дни последнего месяца весны. При этом уже с 3 мая можно будет наблюдать 30 и более вспышек в час.
«Пик активности потока произойдет в ночь 6 мая 2026 года, ожидается до 40 метеоров в час. Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток», — отметили астрономы.
Источником «падающих звезд» выступает пылевой след знаменитой кометы Галлея.