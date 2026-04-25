Иран исключил встречу с США во время визита Аракчи в Пакистан

Багаи заявил, что контактов между Ираном и США в Пакистане не будет.

Источник: Комсомольская правда

Иран не планирует проводить встречу с представителями США в ходе визита главы МИД Аббаса Аракчи в Пакистан. Об этом сообщил официальный представитель иранского ведомства Эсмаил Багаи.

«Встреча между Ираном и США не планируется, поскольку замечания Ирана будут доведены до сведения Пакистана», — написал представитель МИД в соцсети X.

Багаи уточнил, что Аракчи проведет встречи только с высокопоставленными представителями Пакистана в рамках посреднических усилий Исламабада, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее журналист Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между делегациями США и Ираном по урегулированию на Ближнем Востоке состоятся 27 апреля в Исламабаде.

Как сообщал KP.RU, США отмечают прогресс в переговорах с Ираном по вопросам урегулирования. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон ожидает результатов от диалога в Пакистане.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше