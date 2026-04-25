Иран исключил встречу с США во время визита Аракчи в Пакистан

«Встреча между Ираном и США не планируется, поскольку замечания Ирана будут доведены до сведения Пакистана», — написал представитель МИД в соцсети X.
Багаи уточнил, что Аракчи проведет встречи только с высокопоставленными представителями Пакистана в рамках посреднических усилий Исламабада, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке.
Ранее журналист Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между делегациями США и Ираном по урегулированию на Ближнем Востоке состоятся 27 апреля в Исламабаде.
Как сообщал KP.RU, США отмечают прогресс в переговорах с Ираном по вопросам урегулирования. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон ожидает результатов от диалога в Пакистане.