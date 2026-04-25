Трамп ответил на слухи о проблемах с алкоголем у директора ФБР

Трамп верит в отсутствие алкогольной зависимости у главы ФБР.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сохраняет уверенность в директоре ФБР Кэше Пателе, несмотря на его якобы проблемы со спиртным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент по-прежнему уверен в директоре ФБР и нашей команде по обеспечению правопорядка, в том, что они продолжат так же успешно выполнять свою работу, как и в течение последних полутора лет», — сказала она для журналистов.

По ее словам, во многом именно благодаря Пателу администрации США удалось выйти на «125-летний минимум по числу убийств в стране».

Журнал The Atlantic ранее писал, что директор ФБР вызывает у коллег тревогу из-за злоупотребления алкоголем и постоянных неявок на службу. Сообщалось, что его якобы запойные состояния иногда достигали крайней степени. В 2025 году дверь его кабинета пришлось ломать — достучаться было нереально, пишет издание.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше