Стал известен победитель вокального шоу «Голос»

Победительницей 14-го сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале стала певица из Новокузнецка Кемеровской области Эльмира Караханова, которая представляла команду Ильдара Абдразакова. Так решили телезрители во время финала проекта в пятницу, 24 апреля.
Караханова выступала с песней Александры Пахмутовой «Нежность», романсом «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» в дуэте с наставником и народной композицией «Лучинушка».
Также в финале участвовали Алексей Смирнов из Донецка (команда Владимира Преснякова), Арсен Степанян из Еревана (команда Anna Asti) и Александр Гузко из Ставрополя (команда Пелагеи). Лучшим наставником сезона стала Пелагея.
Ранее сообщалось, что пользователи Сети отдают предпочтения участникам команды художественного руководителя Михайловского театра Ильдара Абдразакова, который тонко чувствует музыку и дает правильные комментарии. В свою очередь он заявил, что получает несравненное удовольствие, когда его подопечные, Эльмира Караханова из Новокузнецка и москвичка Валерия Петрова, поют на сцене.
5 апреля стало известно, что победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал юморист Магомед Муртазаалиев. В финале ему удалось обхитрить своего оппонента Леонида Вахитова и убедить его взять сумку, в которой не лежал выигрыш суммой 10 миллионов рублей.