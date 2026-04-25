Голикова ​рассказала, когда в России появятся врачи по здоровому долголетию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Приказ министерства здравоохранения России о специальности врача медицины здорового долголетия проходит обсуждение и вскоре будет утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения (о специальности врача долголетия — ред.). Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача», — сказала Голикова.
Она пояснила, что к текущему моменту уже более 250 специалистов прошли программу переобучения. Как правило, такими врачами становятся терапевты.
Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать россиян о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга.