Голикова ​рассказала, когда в России появятся врачи по здоровому долголетию

Голикова: в России утвердят должность врача по здоровому долголетию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Приказ министерства здравоохранения России о специальности врача медицины здорового долголетия проходит обсуждение и вскоре будет утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения (о специальности врача долголетия — ред.). Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача», — сказала Голикова.

Она пояснила, что к текущему моменту уже более 250 специалистов прошли программу переобучения. Как правило, такими врачами становятся терапевты.

Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать россиян о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга.

