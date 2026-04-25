«В одном была права»: в ФРГ рассказали об отношении Меркель к Мерцу

Депутат Кубикки: Меркель никогда не считала Мерца компетентным.

Источник: Комсомольская правда

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель никогда не считала действующего лидера Фридриха Мерца компетентным. С таким утверждением выступил зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки.

«Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Фридриха Мерца компетентным», — сказал депутат в интервью Augsburger Allgemeine.

Кубикки добавил, что его ожидания от экономической политики нынешнего канцлера Германии не оправдались. По словам политика, уровень экономической компетентности Мерца оказался ниже, чем он предполагал ранее.

Как сообщал KP.RU, Мерца раскритиковали за финансовую помощь Украине. Эксперт партии BSW Севим Дагделен отметила, что в ФРГ острый дефицит социального жилья. По ее словам, власти Германии игнорируют этот вопрос и продолжают отправлять деньги «просителю из Киева».

Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше