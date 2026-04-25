Багаи: встреча между делегациями Ирана и США в Пакистане не запланирована

Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи заявил, что встреча между представителями Ирана и Соединённых Штатов в Исламабаде не запланирована.
«Министр иностранных дел Аббас Аракчи встретится с высокопоставленными чиновниками в рамках их посреднической работы и оказания… услуг по прекращению навязанной США агрессивной войны и восстановления мира в регионе. Встреча между Ираном и США не запланирована. Замечания Ирана будут переданы Пакистану», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан. Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.
По информации Axios, прямые переговоры между делегациями США и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля.
По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.