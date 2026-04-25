Безнал попутал. Переводы на карту проверит ФНС: как не попасть под штраф

Контроль переводов с карты на карту налоговой службой — одна из самых обсуждаемых тем. Лимит годового дохода в 2,4 млн рублей — главный маркер, при превышении которого у фискальных органов возникнут вопросы. Разбираемся, кому грозят штрафы, как безопасно переводить деньги родственникам или на общие расходы и почему самозанятым стоит быть внимательнее.
2,4 миллиона рублей: когда переводы станут подозрительными.
Первое и главное: если речь идёт о безобидных частных переводах, например, на подарок родственнику или в помощь молодой семье, и это будет разовая акция на относительно небольшую сумму, то никаких проблем не возникнет. Но если переводы будут регулярными, суммы — значительными, а поводы — непрозрачными, то можно попасть в поле зрения фискальных органов.
Пока точно известно одно: вопросы точно возникнут к тем, кто превысит лимит годового дохода в 2,4 млн руб. Разумеется, речь идёт о незадекларированном доходе.
«Оплатите переводом»: почему предприниматели и мастера услуг в зоне риска.
«К сожалению, практика последних лет такова, что немалый пласт предпринимателей работает “в тёмную”, — объясняет экономист Алла Зайченко. — Каждый из нас, получая те или иные услуги, не раз слышал: “Оплатите наличными или переводом”. Наличные уже мало кто держит при себе, остаётся перевод. Это касается целой армии мастеров бытовых услуг, сферы красоты, репетиторства, транспортной, строительной сферы и других. Более того, в небольших торговых точках тоже стало в порядке вещей принимать платежи на личную карту продавца, ссылаясь на проблемы с интернетом. Кстати, и чека покупатель при этом, конечно, не получает, и в случае дефектов товара или услуги потом не может отстоять свои права. И если раньше всё это сходило с рук предпринимателям, включая самозанятых, то теперь — нет».
Кого затронет новый контроль налоговиков: 3% активного населения.
Прозрачность в сфере платежей наступит полная — Центробанк и ФНС подпишут соглашение, которое обяжет финансовую структуру предоставлять налоговой сведения о тех или иных переводах по запросу последней. Детали пока не известны, но в ФНС уже сообщили: эта мера затронет около 3% экономически активного населения России.
Если учесть, что на данный момент такого населения в стране насчитывается порядка 76 млн, то под контроль попадёт примерно 2,28 млн человек. И, видимо, им есть что скрывать: по оценке ФНС, новая система контроля будет приносить в бюджет не менее 49 млрд руб. ежегодно.
Самозанятым на заметку: превышение лимита грозит вопросами и налогом выше 13%
Алла Зайченко объясняет: ужесточение контроля — это повод побеспокоиться и самозанятым.
«Все знают, что для такой категории жителей годовой доход ограничен как раз суммой 2,4 млн руб., — отмечает специалист. — Но сейчас получили широкое распространение схемы, когда работодатель требует от потенциального работника оформления самозанятости и тем самым уходит от налогов. И вот теперь таким самозанятым, если деньги им перечисляют дистанционно и сумма превысит указанный порог, придётся объяснить — откуда взялись поступления? Вопросы могут возникнуть и к работодателю. То есть фискальные органы получают эффективный инструмент контроля, который кого-то заставит работать легально, а кого-то, возможно, свернуть бизнес. И ещё: при превышении указанного порога увеличивается и налог на доходы физлиц, он будет уже выше 13%».
Как переводить деньги без страха: советы эксперта.
А как всё-таки в такой новой системе решать повседневные проблемы?
«Мы сейчас начинаем собирать деньги от класса на общие расходы на выпускной — подарки учителю, цветы, футболки с логотипом и другое, — говорит волгоградка Ольга Колмакова. — Всё это поручили мне, а я боюсь, что карту заблокируют, сумма получается крупная. Мне что, тридцать человек объезжать и собирать наличные?».
Указывайте назначение платежа.
По словам Анны Зайченко, неприятности в таком случае действительно могут быть. Выход — указывать в назначении платежа цель перевода.
Используйте расчётный счёт школы, а не карту физлица.
Другой вариант, более надёжный, — перечислять деньги не физлицу, а на отдельный расчётный счёт школы опять же с указанием назначения перевода.
Оформляйте расписку при крупных подарках.
И ещё важный совет от специалиста: если родственник собирается перечислить вам крупную сумму, например, подарить деньги на покупку машины, дачи, квартиры, то стоит оформить расписку в получении денег. Её можно будет предъявить налоговой инспекции в случае проверки.
Мнение эксперта: «Обычным гражданам ничего не угрожает».
Доктор экономических наук, профессор, создатель ТГ-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских:
«Борьба с теневым сектором экономики — ключевая задача всех финансовых и контролирующих органов. Добросовестная уплата налогов — это обязанность всех налогоплательщиков страны. ФНС всегда разбирается в каждом конкретном случае. Обычным гражданам ничего не угрожает: 2,4 млн руб. — это огромная сумма для большинства волгоградцев, обычных переводов свыше данной суммы почти не бывает. Безналичные переводы граждан — удобная и современная форма финансового обмена, она была и будет всегда под контролем. Неприятные моменты теоретически могут ждать недобросовестных предпринимателей за прошлые периоды. Это никак не ограничивает текущую бизнес-деятельность, волноваться никому не стоит».