Переводы на карту проверит ФНС: как не попасть под штраф

«К сожалению, практика последних лет такова, что немалый пласт предпринимателей работает “в тёмную”, — объясняет экономист Алла Зайченко. — Каждый из нас, получая те или иные услуги, не раз слышал: “Оплатите наличными или переводом”. Наличные уже мало кто держит при себе, остаётся перевод. Это касается целой армии мастеров бытовых услуг, сферы красоты, репетиторства, транспортной, строительной сферы и других. Более того, в небольших торговых точках тоже стало в порядке вещей принимать платежи на личную карту продавца, ссылаясь на проблемы с интернетом. Кстати, и чека покупатель при этом, конечно, не получает, и в случае дефектов товара или услуги потом не может отстоять свои права. И если раньше всё это сходило с рук предпринимателям, включая самозанятых, то теперь — нет».