В Рособрнадзоре рассказали, когда все пункты ЕГЭ проверят на качество работы

Заключительное тестирование пройдет 14 мая, сообщил руководитель организации Анзор Музаев.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заключительное тестирование всех пунктов проведения ЕГЭ (ППЭ) пройдет 14 мая 2026 года. Будут проверены около 6 тыс. пунктов и 60 тыс. аудиторий. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«14 мая у нас будет итоговое тестирование. [Проверят] все пункты проведения экзамена, их около 6 тыс., проверят на качество работы все оборудование: видеонаблюдение, компьютеры, сканеры, принтеры, которые распечатывают экзаменационные материалы. Также мы отслеживаем, насколько прошли обучение на наших онлайн-платформах будущие организаторы — их свыше 300 тыс. ежегодно», — сказал Музаев.

Он отметил, что экзамен стал высокотехнологичным, и любой сбой может вызвать нервозность у школьников. «К 14 мая будут подводиться итоги, и традиционно бывает совещание с субъектами, где мы обсуждаем, что еще за оставшийся короткий период надо доработать», — добавил глава Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня.