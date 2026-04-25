Учёный рассказал о ситуации с радиацией в Белоруссии

Радиационный фон в Белоруссии в норме и становится лучше за счет распада радионуклидов после аварии на ЧАЭС. Об этом рассказал РИА Новости директор Института радиобиологии белорусской Национальной академии наук Игорь Чешик.
«В стране ведется постоянный радиационный мониторинг атмосферного воздуха, ведется контроль радиационной обстановки на землях, загрязненных радионуклидами чернобыльского происхождения», — добавил Чешик.
Он отметил, что радиационный фон в республике находится в норме. Поэтому, добавил ученый, радионуклиды могут проникнуть в человека лишь через рот — с пищей и продуктами.
По его словам, 40 лет после аварии на ЧАЭС ведомства и уполномоченные структуры ведут информирование населения, а также проводят замеры радиации в частных и подсобных хозяйствах.
Ранее KP.RU писал, что в зоне отчуждения нет нет массовых мутаций.