Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили пять украинских дронов в Воронежской области

На всей территории Воронежской области в ночь с 24 на 25 апреля была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

Согласно его информации, дежурные силы противовоздушной обороны засекли и ликвидировали пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве двух городов и одного из районов Воронежской области.

В четырёх муниципалитетах региона была отменена непосредственная угроза удара БПЛА, а затем режим опасности атаки дронов сняли на всей территории Воронежской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.

