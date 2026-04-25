В «Мошеловке» предупредили о поддельных QR-кодах на прокатных самокатах

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов на прокатных самокатах и велосипедах свои стикеры с поддельными QR-кодами, переход по этим ссылкам ведет на фишинговые сайты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«С наступлением устойчивого тепла в апреле в городах открываются сезонные прокаты велосипедов и самокатов. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов свои стикеры с поддельными QR-кодами. При сканировании жертва попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты для “аренды”, после чего средства списываются в пользу злоумышленников», — рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются активные пользователи аренды электросамокатов, молодежь, туристы.
В «Мошеловке» советуют использовать только официальные приложения для аренды электросамокатов, а не сторонние сайты по QR-коду, и перед сканированием проверять, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.
«Не вводите данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода», — заключили там.