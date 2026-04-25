В России с 26 апреля упростят оформление ребенку гражданства РФ по рождению

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россияне с воскресенья, 26 апреля, смогут в электронном виде подавать заявления о подтверждении у ребенка российского гражданства по рождению, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.
До этого момента родитель, опекун, попечитель или руководитель детского дома должны были очно приносить заявления о подтверждении гражданства РФ у ребенка. Теперь обратиться в территориальный орган МВД и получить результат можно будет и в электронном виде.
«С заявлением об оформлении гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению, непосредственно, в том числе в электронной форме, вправе обратиться родитель (усыновитель), опекун, попечитель ребенка, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещен ребенок», — указано в поправках.
Соответствующий закон был принят в октябре 2025 года с отсрочкой вступления на 180 дней (истекает 26 апреля). Порядок подачи электронного заявления утвержден МВД России с датой вступления в силу с 26 апреля, следует из документа. Ответ от МВД об оформлении ребенку российского гражданства будет приходить заявителю в личный кабинет на портале «Госуслуг».
Сохраняется также возможность подать заявление в бумажном виде как в МВД, так и в дипломатическое или консульское учреждение.
Поправки были инициированы группой депутатов Госдумы. Как отмечали авторы, с начала действия в 2023 году нового закона о гражданстве РФ значительно увеличилось число оформлений наличия российского гражданства у детей, при этом подача соответствующих заявлений и получение ответов требует личного присутствия, «что, в свою очередь, влечет временные, организационные и иные издержки».