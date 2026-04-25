В России с 26 апреля упростят оформление ребенку гражданства РФ по рождению

Соответствующий закон был принят в октябре 2025 года с отсрочкой вступления на 180 дней (истекает 26 апреля). Порядок подачи электронного заявления утвержден МВД России с датой вступления в силу с 26 апреля, следует из документа. Ответ от МВД об оформлении ребенку российского гражданства будет приходить заявителю в личный кабинет на портале «Госуслуг».