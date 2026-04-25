Макрон назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа противниками Европы

В тот же день глава Франции заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Украине и приняв новый пакет санкций. По его словам, выделение средств Киеву демонстрирует готовность Евросоюза продолжать поддержку Украины. Он подчеркнул, что Европа намерена и дальше придерживаться взятых обязательств и сохранять жесткую позицию по украинскому вопросу.