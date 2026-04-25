Макрон назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа противниками Европы

Французский президент Эммануэль Макрон назвал главу РФ Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина противниками Европы. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил телеканал France 24.
— Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и глава КНР яростно противостоят европейцам, — заявил он во время визита в Грецию.
Однако, по его словам, хотя Трамп и относится к противникам Европы, он по-прежнему является «союзником», даже если не всегда надежен или предсказуем.
— Это политическое послание: мы не полагаемся исключительно на Североатлантический альянс, но европейское измерение также играет важную роль, — подчеркнул Макрон, сказано в статье.
В тот же день глава Франции заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Украине и приняв новый пакет санкций. По его словам, выделение средств Киеву демонстрирует готовность Евросоюза продолжать поддержку Украины. Он подчеркнул, что Европа намерена и дальше придерживаться взятых обязательств и сохранять жесткую позицию по украинскому вопросу.