Макрон назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа противниками Европы

Французский президент Эммануэль Макрон назвал главу РФ Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина противниками Европы. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил телеканал France 24.

— Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и глава КНР яростно противостоят европейцам, — заявил он во время визита в Грецию.

Однако, по его словам, хотя Трамп и относится к противникам Европы, он по-прежнему является «союзником», даже если не всегда надежен или предсказуем.

— Это политическое послание: мы не полагаемся исключительно на Североатлантический альянс, но европейское измерение также играет важную роль, — подчеркнул Макрон, сказано в статье.

В тот же день глава Франции заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Украине и приняв новый пакет санкций. По его словам, выделение средств Киеву демонстрирует готовность Евросоюза продолжать поддержку Украины. Он подчеркнул, что Европа намерена и дальше придерживаться взятых обязательств и сохранять жесткую позицию по украинскому вопросу.

