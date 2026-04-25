ПВО уничтожила пять БПЛА над Воронежской областью

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над Воронежской областью, предварительно, пострадавших нет, угроза беспилотной атаки отменена, сообщил губернатор Алекандр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
