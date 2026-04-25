Минфин США сделал важное заявление о продлении снятия санкций с РФ

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Штаты не планируют продлевать послабления по санкциям в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая находится в море, во многом исчерпана», — сказал он для агентства Associated Press.
При этом ранее помощник министра финансов США Джонатан Берк заявил, что Вашингтон продолжает санкционное давление на Москву.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что все больше стран признают роль нефти и газа РФ для мировой экономики.
В свою очередь премьер Италии Джорджа Мелони считает, что чтобы добиться мира на Украине, нужно давить на Россию экономикой. По ее убеждению, санкции — это якобы самый верный способ изменить ситуацию.
Тем временем Минфин США ввел санкции против 20 компаний и 19 судов по обвинению в связях с Ираном.