МО РФ: раненый российский боец ликвидировал гранатомётный расчёт ВСУ

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Александр Ковышкин, несмотря на огнестрельное ранение, ликвидировал расчёт автоматического станкового гранатомёта и несколько солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что младший сержант Ковышкин оказал себе первую медпомощь.

Бой произошёл в ходе штурма траншей украинских войск.

«Александр Ковышкин одним из первых зашёл в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами врага. В результате стрелкового боя Александр получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков. В результате штурмовых действий ликвидировал несколько вражеских боевиков и расчёт АГС», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Денисе Загляде, младший сержант спас транспорт с военным имуществом и провизией от атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В ходе выполнения задачи Денис Загляда, находясь за рулём автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в его сторону. Денис быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара, благодаря чему вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля. В результате детонации дрона автомобиль получил повреждения и был обездвижен. Денис незамедлительно приступил к ремонту автомобильной техники. В кратчайшие сроки повреждения были устранены, и автомобиль продолжил движение», — заявили в ведомстве.

Благодаря мужеству и профессиональным навыкам вождения российский военнослужащий сохранил транспорт и доставил груз.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.