Адвокат Горгадзе заявил об угрозах бывшего мужа Марии Мироновой

Адвокат актрисы Марии Мироновой Шота Горгадзе прокомментировал новости о том, что экс-супруг артистки Андрей Сорока подал на нее в суд.
По его словам, у актрисы к бывшему мужу имеется только одно требование: чтобы его встречи с сыном проходили при ней, на территории постоянного места проживания ребенка.
— Отец угрожал и высказывал мнение, что ребенок в Москве жить не должен. Он хочет увезти его в Стерлитамак. Почти каждый приход и попытка забрать сына сопровождались скандалами, криками и угрозами, — сообщил Горгадзе изданию Super.ru.
Также он рассказал, что за последние несколько лет средства, выделенные на содержание сына Сорокой, не превышали восьми тысяч рублей в месяц.
— На эти деньги содержать ребенка невозможно, — отметил юрист в беседе с порталом.
Мария Миронова весной 2023 года подала на развод с актером Андреем Сорокой. Вопрос о расторжении брака решался в мировом судебном участке, поэтому споров относительно детей и недвижимости между супругами тогда не было. Об этом ранее сообщил StarHit. По информации издания, спустя три года между ними возникли разногласия.