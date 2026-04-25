Имущество Тимура Иванова переходит в пользу государства: приставы начали процедуру

Судебные приставы начали обращать в доход государства изъятое имущество экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Суд постановил обратить в доход государства имущество примерно на 1,2 млрд рублей: четыре коммерческие организации (более 70 млн руб.), 44 объекта недвижимости в четырех регионах, премиальные авто, ценности, включая культурные, и деньги.
В материалах указано, что ГМУ ФССП России открыло исполнительное производство против Иванова. Это необходимо для изъятия его движимого и недвижимого имущества в доход государства в соответствии с федеральным законодательством.
Ранее стало известно, что в рамках второго уголовного дела бывший заместитель главы Минобороны обвиняется в получении взяток на общую сумму 1,415 млрд рублей.