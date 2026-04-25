Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имущество Тимура Иванова переходит в пользу государства: приставы начали процедуру

Приставы начали передачу имущества Тимура Иванова государству.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы начали обращать в доход государства изъятое имущество экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Суд постановил обратить в доход государства имущество примерно на 1,2 млрд рублей: четыре коммерческие организации (более 70 млн руб.), 44 объекта недвижимости в четырех регионах, премиальные авто, ценности, включая культурные, и деньги.

В материалах указано, что ГМУ ФССП России открыло исполнительное производство против Иванова. Это необходимо для изъятия его движимого и недвижимого имущества в доход государства в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее стало известно, что в рамках второго уголовного дела бывший заместитель главы Минобороны обвиняется в получении взяток на общую сумму 1,415 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше