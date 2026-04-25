«Сначала подумал — шутка»: Даванков обратится в Минюст из-за маркировки книг классиков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направит обращение в министерство юстиции России из-за маркировки произведений русских классиков в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков.
«Пушкина и Гоголя маркируют в интернете из-за “пропаганды наркотиков”. Сначала подумал, что это шутка… Но зашёл на крупнейший книжный портал в России и убедился: всё действительно так», — написал политик в телеграм-канале.
Даванков уточнил, что подобная маркировка действительно применяется к изданиям из серии «Великая классика». Он решил обратиться в Минюст. По его словам, упоминание наркотиков в художественных произведениях не должно автоматически приравниваться к их пропаганде.
Ранее KP.RU сообщал, что в России введут специальную маркировку для биографических книг, в которых содержатся упоминания запрещенных веществ. В список попали произведения о Михаиле Булгакове и Владимире Высоцком. С 1 марта введена ответственность за распространение материалов с упоминанием наркотиков.