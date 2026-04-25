25 апреля в календаре: день дочери, день финансовой независимости и весенних цветов

Перед самым наступлением полудня появляются черные, как копны, мохнатые кучевые облака — к дождю вечером. Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два — три дня дождь. Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо. Теплый день — год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало. Солнечный день и холодное утро — лето будет засушливым и неурожайным. Ива распушилась — зиме конец, и впереди только весенние дни. Из березы течет много соку — к дождливому лету, и наоборот. Вода весной придержалась — к плохому урожаю овса. На Василия и земля запарится, как старуха в бане. Снега не осталось — зима не воротится. Земле в этот день париться, словно в бане.