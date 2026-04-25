25 апреля в календаре: день дочери, день финансовой независимости и весенних цветов

День дочери День весенних цветов День бумажных самолётиков Всемирный день пингвинов Всемирный день исцеления День биолога Международный день ДНК Международный день настольных игр День встречи на Эльбе Международный день ветеринарного врача День чистого бокала Международный день астрономии День финансовой независимости День чувашского языка Всемирный день борьбы с малярией День «Общества красных шляпок» День чеченского языка Международный день амигуруми Международный день скульптуры День черкесского флага Всемирный день тай-цзи и цигун Международный день делегата Всемирный день диско-супа Всемирный день плоггинга Международный Маркониевский день Праздник иконы Божией Матери Муромская Праздник иконы Божией Матери Белыничская День памяти преподобного Василия Парийского День памяти священномученика Зинона Веронийского.
Именины.
Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
Василий Парильщик.
На самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В 8 веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.
Однако русский народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.
Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. «Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.
События.
1792 год — во Франции введена казнь при помощи гильотины.
1880 год — основано Дальневосточное морское пароходство.
1895 год — подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).
1901 год — в Нью-Йорке впервые в мире начали использовать автомобильные номера.
1934 год — принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву.
1940 год — собран первый советский серийный малолитражный автомобиль «КИМ-10».
1942 год — в СССР основан Московский монетный двор.
1945 год — завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.
1954 год — созданы первые в мире солнечные батареи.
1956 год — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.
1959 год — обрушение кинотеатра «Октябрь» в Брянске, погибли 46 человек.
1974 год — свержение фашистского режима в Португалии.
1993 год — на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина, но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.
2005 год — Болгария и Румыния подписали договор о вступлении в Европейский союз.
2007 год — похороны первого президента России Бориса Ельцина.
2022 год — Илон Маск купил «Твиттер» (18+) за 44 млрд долларов.
В этот день родились.
Гульельмо Маркони (1874 — 1937 г.), итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат.
Семен Буденный (1883 — 1973 г.), советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза.
Кора Антарова (1886 — 1959 г.), русская оперная и камерная певица, педагог, писатель, Заслуженная артистка РСФСР.
Вольфганг Паули (1900 — 1958 г.), швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.
Василий Соловьев-Седой (1907 — 1979 г.), советский композитор-песенник, Народный артист СССР.
Элла Фицджеральд (1917 — 1996 г.), американская джазовая певица.
Арутюн Акопян (1918 — 2005 г.), советский и российский артист эстрады, фокусник, Народный артист СССР.
Юрий Яковлев (1928 — 2013 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Михаил Кононов (1940 — 2007 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Аль Пачино (1940 г.), американский актер театра и кино, режиссер, продюсер.
Владимир Жириновский (1946 — 2022 г.), советский и российский государственный и политический деятель.
Владислав Третьяк (1952 г.), советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России.
Алексей Емелин (1986 г.), российский хоккеист, чемпион мира.
Алекс Шибутани (1991 г.), американский фигурист, чемпион четырёх континентов.
Елена Ильиных (1994 г.), российская фигуристка (танцы на льду), олимпийская чемпионка.
Народные приметы.
Перед самым наступлением полудня появляются черные, как копны, мохнатые кучевые облака — к дождю вечером. Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два — три дня дождь. Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо. Теплый день — год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало. Солнечный день и холодное утро — лето будет засушливым и неурожайным. Ива распушилась — зиме конец, и впереди только весенние дни. Из березы течет много соку — к дождливому лету, и наоборот. Вода весной придержалась — к плохому урожаю овса. На Василия и земля запарится, как старуха в бане. Снега не осталось — зима не воротится. Земле в этот день париться, словно в бане.
