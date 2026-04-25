Соцфонд досрочно перечислит хабаровчанам детские пособия за май

Изменения произойдут из-за приближающихся майских праздников. Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО уже 29−30 апреля перечислит детские пособия семьям, которые должны получить их через банк 3 мая. Досрочно единое пособие получат родители на детей до 17 лет и по беременности, также выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; пособие на ребенка военнослужащего.