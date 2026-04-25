Небольшой дождь и потепление ожидаются в Хабаровске в субботу

В Хабаровске ночью без существенных осадков, днём возможен небольшой дождь, ночная температура составит от −3 градусов до −5 градусов, дневная — от +10 градусов до +12 градусов, скорость юго восточного ветра будет в пределах 4−11 м/с. В южных районах ночью осадков не прогнозируется, днём местами возможен небольшой дождь, ночью температура будет колебаться от −5 градусов до 0 градусов, днём — от +10 градусов до +15 градусов, южный ветер составит 8−13 м/с. Для центральных районов прогнозируется отсутствие осадков ночью и местами небольшой дождь днём, температура ночью ожидается от −1 градуса до −8 градусов, днём — от +7 градусов до +13 градусов, ветер южный и восточный со скоростью 5−13 м/с. В северных районах существенных осадков не ожидается, ночью температура составит от −5 градусов до −18 градусов, днём — от −2 градусов до +9 градусов, ветер будет дуть с разных направлений со скоростью 5−11 м/с.