В Мехико в преддверии 9 Мая прошла историческая акция «Диктант Победы»

МЕХИКО, 25 апреля. /ТАСС/. Мексика в преддверии Дня Победы присоединилась к международной исторической акции «Диктант Победы», которая проходит в десятках стран мира уже в восьмой раз. Чтобы проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, на базе представительства Россотрудничества в Мехико собрались представители местных общественных организаций, студенты мексиканских вузов, члены движения «Волонтеры Победы», а также обычные мексиканцы, передает корреспондент ТАСС.