В Мехико в преддверии 9 Мая прошла историческая акция «Диктант Победы»

МЕХИКО, 25 апреля. /ТАСС/. Мексика в преддверии Дня Победы присоединилась к международной исторической акции «Диктант Победы», которая проходит в десятках стран мира уже в восьмой раз. Чтобы проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, на базе представительства Россотрудничества в Мехико собрались представители местных общественных организаций, студенты мексиканских вузов, члены движения «Волонтеры Победы», а также обычные мексиканцы, передает корреспондент ТАСС.
«Всех участников объединяет стремление отдать дань уважения героям тех лет, спасшим мир от фашизма», — рассказал и. о. главы представительства Россотрудничества в Мексике Алексей Лебедев. Он отметил, что живой интерес к исторической правде у местного населения остается неизменно высоким, а грядущий майский праздник здесь всегда встречают с особым чувством.
«В Мексике традиционно с большим уважением чтят память подвига советского народа, который внес решающий вклад в борьбу с гитлеровской Германией», — добавил он.
Перед началом диктанта собравшимся было продемонстрировано видеообращение руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», координатора проекта «Историческая память», депутата Государственной думы Александра Сидякина. Он поприветствовал собравшихся и подчеркнул регулярный ежегодный рост международного внимания к «Диктанту Победы», а также непрерывное расширение географии и числа участников акции.
Лебедев также сообщил, что посольством России в Мехико и представительством Россотрудничества при поддержке местных волонтерских объединений в мае будут проведены акции «Стена памяти» и «Сад памяти».
Международная патриотическая акция «Диктант Победы» проходит в России более чем на 36 тыс. площадок. За рубежом акция охватит свыше 80 стран и более 250 площадок. В этом году задания в офлайн-формате переведены на десять языков — английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и корейский. Онлайн-версия доступна на семи языках: английском, арабском, испанском, китайском, киргизском, корейском и итальянском.