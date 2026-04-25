В России появится новая врачебная специальность

Минздрав РФ уже вынес на обсуждение приказ о специальности «врач медицины здорового долголетия». Вскоре документ будет официально утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения. Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача», — пояснила Голикова.
По ее словам, переобучение медработников уже прошли свыше 250 человек, и это в основном терапевты.
Ранее Голикова подчеркнула, что по сравнению с предыдущим годом, в 2025 году в России зафиксирован рост общей заболеваемости на 3%. При этом рост был зафиксирован почти по всем классам заболеваний.
Теперь на российских «Госуслугах» граждане могут записываться к врачу на более поздние даты. Напомним, что за последний год 40% россиян не смогли попасть к врачу по записи.