В России появится новая врачебная специальность

В России введут должность врача по здоровому долголетию.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав РФ уже вынес на обсуждение приказ о специальности «врач медицины здорового долголетия». Вскоре документ будет официально утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения. Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача», — пояснила Голикова.

По ее словам, переобучение медработников уже прошли свыше 250 человек, и это в основном терапевты.

Ранее Голикова подчеркнула, что по сравнению с предыдущим годом, в 2025 году в России зафиксирован рост общей заболеваемости на 3%. При этом рост был зафиксирован почти по всем классам заболеваний.

Теперь на российских «Госуслугах» граждане могут записываться к врачу на более поздние даты. Напомним, что за последний год 40% россиян не смогли попасть к врачу по записи.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше