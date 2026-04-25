«Надо работать»: Голикова рассказала, от чего зависит долголетие

Долголетие не передается по наследству и требует личных усилий. Об этом журналистам заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости. Долголетие по наследству не передается, над ним надо работать», — сказала государственный деятель.
Госликова добавила, что прохождение комплексного обследования организма позволяет людям корректировать образ жизни и привычки. Это напрямую влияет на продолжительность жизни.
Ранее KP.RU сообщал, что в России появились врачи по здоровому долголетию. Медики заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают предотвращать их прогрессирование.
Голикова отметила, что в стране таких врачей уже 260 челок. По ее словам, к концу 2026 года в каждом регионе России может быть открыто как минимум по одному такому центру.