Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США погибли десятки ленивцев из-за ненадлежащего содержания

Склад, в котором разместили животных, не был должным образом подготовлен для содержания «в условиях холодного времени года», говорится в отчете комиссии штата Флорида по охране рыбных ресурсов и диких животных.

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Более 30 ленивцев из Гайаны и Перу погибли в США из-за ненадлежащих условий содержания. Об этом говорится в отчете комиссии штата Флорида по охране рыбных ресурсов и диких животных.

Ленивцев прибрели для развлекательного центра в Орландо в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Склад, в котором разместили животных, не был должным образом подготовлен для содержания ленивцев «в условиях холодного времени года во Флориде», указывается в отчете. В здании не было электричества и водоснабжения.

Переохлаждение стало причиной гибели 21 зверька из Гайаны, 2 ленивца из Перу погибли во время транспортировки, еще 8 животных — от истощения.

