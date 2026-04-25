Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил на вопрос об искусстве дипломатии РФ анекдотом об армянском радио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, в чем заключается искусство российской дипломатии на сегодняшний день, вспомнил анекдот об армянском радио.

— Если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в СССР. Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они сказали, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии, — заявил он в пятницу, 24 апреля, в интервью «Общественному телевидению России».

Также глава МИД отметил, что задачей дипломатии является отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных и порядочных партнеров.

Западные страны объявили РФ войну с помощью Украины, но ее руководство беспомощно без материального наполнения западным оружием. Об этом в тот же день заявил Сергей Лавров.

По его словам, страны Запада и прежде всего Брюссель пытаются демонизировать все русское и открыто говорят о подготовке к войне с Россией в обозримом будущем.

