Лавров ответил на вопрос об искусстве дипломатии РФ анекдотом об армянском радио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, в чем заключается искусство российской дипломатии на сегодняшний день, вспомнил анекдот об армянском радио.
— Если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в СССР. Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они сказали, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии, — заявил он в пятницу, 24 апреля, в интервью «Общественному телевидению России».
Также глава МИД отметил, что задачей дипломатии является отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных и порядочных партнеров.
Западные страны объявили РФ войну с помощью Украины, но ее руководство беспомощно без материального наполнения западным оружием. Об этом в тот же день заявил Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада и прежде всего Брюссель пытаются демонизировать все русское и открыто говорят о подготовке к войне с Россией в обозримом будущем.