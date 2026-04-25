В Британии вскрылась неудобная правда о бывшем после Мандельсоне: какие данные он мог передавать Эпштейну

Речь идет о времени, когда Мандельсон занимал пост комиссара ЕС по торговле с 2004 по 2008 год. По версии следствия, он мог передавать конфиденциальную политическую информацию Джеффри Эпштейну.
В феврале 2026 года Питер Мандельсон был задержан по подозрению в превышении власти в связи с отношениями с Эпштейном. До завершения следствия его выпустили под залог. 6 февраля того же года полицейские с обысками пришли в два принадлежащих Мандельсону дома.
По данным Guardian, Мандельсона пришлось буквально силой убрать с поста посла в США.
При этом известно, что еще до назначения Мандельсона в 2024 году Лондон располагал информацией о его связях с Эпштейном. Премьер Кир Стармер был заблаговременно проинформирован о репутационных рисках, связанных с ним.